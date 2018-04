Dorp rilt om vermoorde meisje (13): “Dit hadden we nooit verwacht van David de vriendelijke buschauffeur”

In Wambrechies, net over de Franse grens ten zuiden van Wervik, wordt met ongeloof en verbijstering gereageerd op de moord op Angélique Six. Het 13-jarige meisje werd volgens gerechtelijke bronnen verstikt door een voormalige buurman. David Ramault, een veroordeelde zedendelinquent, heeft de feiten bekend. Buurtbewoners houden vandaag een witte mars voor het meisje.

Angélique en haar vermeende moordenaar kenden elkaar. Ze woonden in hetzelfde appartementencomplex, maar intussen was 45-jarige buschauffeur verhuisd naar een woning even verderop.

Het slachtoffer was vorige woensdag thuis vertrokken en had gezegd naar vriendinnen te gaan, maar werd daarna niet meer gezien. Een grootschalige zoekactie werd op poten gezet, echter zonder succes.

David Ramault kwam na een tip van een getuige in het vizier van de speurders en werd zaterdag opgepakt. Volgens een bron dichtbij het onderzoek ging hij onmiddellijk over tot bekentenissen en wees hij zijn ondervragers de weg naar een bos in het nabijgelegen Quesnoy-sur-Deûle. Op die plek had hij het levenloze lichaam van het jonge meisje achtergelaten. Zondagmiddag voerde de politie ook een huiszoeking uit in de woning van de verdachte.

De politie verspreidde vorige week een opsporingsbericht na de onrustwekkende verdwijning van Angélique Six.

“Mensen vertrouwden hem”

“We kenden hem goed en woonden in hetzelfde gebouw. Toen ik zijn foto zagen opduiken in de pers, kon ik niet geloven dat hij de dader was. We zijn in shock. Hij leek een aardige en zorgzame man en was aan de slag als buschauffeur”, zegt de 29-jarige Helen. “We kennen David als een behulpzame man die de handen uit de mouwen stak op het schoolfeest. De mensen vertrouwden hem”, aldus de plaatsvervangende burgemeester Michel Sas.

Vandaag wordt een autopsie uitgevoerd op het lichaam van het Angélique. “Er zijn aanwijzingen dat ze om het leven is gebracht door verstikking”, meldt een gerechtelijke bron. Het parket van Rijsel geeft later op de dag tijdens een persconferentie meer uitleg over de laatste stand van zaken in het onderzoek.