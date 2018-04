Zeven jaar nadat honderdduizenden mensen wegvluchtten na de kernramp: zo verlaten ligt Fukushima er nu nog bij

Op 11 maart 2011 werd het Japanse Fukushima opgeschrikt door een zware zeebeving met een kracht van 9.0 op de Schaal van Richter, met een daaropvolgende desastreuze tsunami. De gebeurtenissen leidden tot een driedubbele meltdown in de kerncentrale Fukushima Daiichi, waardoor radioactiviteit vrijkwam. Minstens 18.500 mensen kwamen om het leven, meer dan 100.000 mensen werden geëvacueerd. Het was de ergste nucleaire ramp sinds Tsjernobyl in 1986. Het Japanse gebied ligt er nu, zeven jaar later, nog steeds verlaten bij. Spookachtig bijna.