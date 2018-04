Een Simeone die hart van Italiaanse titelkandidaat breekt? 16 jaar geleden deed Diego zelfs Ronaldo wenen

De kans dat Napoli dit seizoen de titel pakt in de Serie A is een stuk kleiner geworden. Dries Mertens en co. gingen zondag met 3-0 onderuit tegen Fiorentina, waardoor Juventus weer vier punten voorsprong heeft met nog amper drie matchen te spelen. Met dank aan Giovanni Simeone, die in de voetsporen van papa Diego treedt.

‘El Cholito’ scoorde alle drie de doelpunten voor Fiorentina en deed zo de titeldroom van Napoli uit elkaar spatten. Met nog slechts negen punten te verdelen, is een achterstand van vier punten groot. Ook al moet de Oude Dame nog op bezoek bij het AS Roma van Radja Nainggolan.

Het is niet de eerste keer dat een Simeone het hart breekt van een Italiaanse titelkandidaat en daarmee Juventus de scudetto bezorgt. Zestien jaar geleden deed Diego Simeone, nu coach bij Atlético Madrid, hetzelfde. ‘El Cholo’ scoorde in 2002 namelijk de beslissende derde goal voor Lazio in een intussen beruchte wedstrijd tegen Inter.

Ronaldo in tranen. Foto: rr

Milanees drama

De Nerazzurri beschikten dat seizoen over een wereldelftal met sterren als Ronaldo, Christian Vieri, Alvaro Recoba, Sergio Conceiçao, Clarence Seedorf, Javier Zanetti en Marco Materazzi. Met nog één speeldag te gaan, streden drie clubs voor de titel. Inter ging aan kop met 69 punten en trok naar Lazio. Juventus had er 68 en moest op bezoek bij Udinese. AS Roma stond derde met 67 punten en had nog een uitwedstrijd bij Torino op het programma.

Juventus en Roma speelden op zondag 5 mei al om 15u00. De Oude Dame ging met 0-2 winnen bij Udinese dankzij doelpunten van David Trézéguet en Alessandro Del Piero. De Giallorossi wonnen met 0-1 tegen Torino met een goal van Antonio Cassano. Inter wist dus wat het moest doen tijdens de allerlaatste wedstrijd van het seizoen: winnen bij nummer zeven Lazio.

Bij de rust stond het 2-2 na Milanese goals van Vieri en Luigi Di Biagio, en twee Lazio-doelpunten van Karel Poborsky. In de tweede helft liep het echter fout. Diego Simeone, die in 1999 de overstap had gemaakt van Inter naar Lazio en met de Romeinen twee jaar eerder de titel had gepakt, kopte de Romeinen op een 3-2-voorsprong. Simone Inzaghi maakte er later nog 4-2 van. Een teleurgestelde Ronaldo kon zijn tranen niet bedwingen.

Bitterheid

“De bitterheid van het verlies van de titel was enorm omdat de finishlijn zo dichtbij was”, reageerde Ronaldo na afloop. “Teleurstelling lijkt deel uit te maken van mijn leven. In slechts enkele momenten spatte onze droom uit elkaar. De realiteit blijkt nog harder dan we konden geloven”, aldus de Braziliaan, die niet veel later Inter zou verlaten voor Real Madrid.

Inter verloor dus niet enkel de kans op de eerste titel sinds 1989, de Nerazzurri zagen ook hun grootste ster vertrekken en eindigden bovendien zelfs pas derde in 2002. En dat dankzij ex-speler Diego Simeone, die daarmee voor nog net iets meer drama zorgde dan zijn zoon Giovanni vorige zondag.