“Lidl verplaatst personeel om winkels open te houden”

Supermarktketen Lidl zou personeel van het ene filiaal naar het andere verhuizen om op die manier zo veel mogelijk winkels open te houden. Dat zou onder meer het geval zijn voor Willebroek. Dat meldt de socialistische vakbond BBTK maandag.

In de provincie Antwerpen zijn minstens de Lidl-filialen in Deurne-centrum, Schoten, Antwerpen-centrum (Kievitplein en Mechelsesteenweg), Duffel, Berlaar en Heist-op-den-Berg dicht. Het filiaal in Willebroek is volgens secretaris Matthieu Marin wel open, doordat er een aantal managers naartoe is gestuurd. Hetzelfde zou gelden voor de winkel op Antwerpen-Linkeroever, waar mogelijk een aantal bedienden aan de slag zou zijn, vernam ook BBTK-secretaris Erik Dirkx.

Beide secretarissen staan met stakersposten aan winkels en zeggen opvallend veel positieve steunreacties te krijgen van omwonenden en klanten, ook al kunnen die niet altijd in hun winkel terecht. “Mensen lijken de acties te begrijpen. Wie komt winkelen ziet dat de werkdruk erg hoog ligt en ze zeggen ons dat ook”, aldus Marin.