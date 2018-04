Jongeren beschieten fietsend meisje vanuit auto met luchtdrukgeweer

Tongeren / Maaseik - Het openbaar ministerie eist een gevangenisstraf van twee maanden, eventueel met uitstel, en een boete van 156 euro voor twee jongeren die een meisje met een luchtdrukgeweer onder vuur namen.

De feiten dateren van maart 2016. Eén van de jongeren had toen ruzie met een vriend van het meisje. De twee jongens waren met de auto op weg naar school toen ze het meisje op de fiets tegenkwamen op de brug in Maaseik. De bestuurder duwde het luchtdrukgeweer, dat hij enkele dagen voordien had gekocht, in de handen van zijn passagier en zei dat hij op het meisje moest schieten.

Nadat de passagier op het meisje had geschoten reed de bestuurder met hoge snelheid weg. Het meisje kwam ten val toen ze de auto wilde achtervolgen. Haar vader diende een klacht in bij de politie die de auto van de schutters opspoorde.

Vonnis op 14 mei.