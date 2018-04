Mensensmokkelaars gebruiken nu zelfs jetski’s om vluchtelingen naar Europa te brengen

Om minder op te vallen en sneller de oversteek te kunnen maken dan met een boot, gebruiken mensensmokkelaars nu ook jetski’s om vluchtelingen van de noordkust van Afrika naar het Europese vasteland te smokkelen. Dat zegt de Europese politiedienst Europol.

Slechts 14,3 kilometer breed is de Straat van Gibraltar, die Europa en Afrika van elkaar scheiden. Een tocht die gemakkelijk per boot kan overbrugd worden. Maar politie en douane houden alles goed in de gaten en enteren elke verdacht bootje dat de oversteek maakt. Daarom zijn smokkelaars overgeschakeld op minder opvallende vervoermiddelen. Jetski’s bijvoorbeeld. Die gaan snel - de oversteek duurt amper 30 minuten - en zijn erg wendbaar.

Bij een gecoördineerde operatie zijn onlangs negentien Marokkaanse smokkelaars gearresteerd. Bij huiszoekingen in het Spaanse Almeria werden ook nog 11,6 kilogram drugs en 15.000 euro cash in beslag genomen. Want gratis is zo een overtocht met de jetski natuurlijk niet.

De Spaanse politie verspreidde deze foto van jetski’s die in beslag werden genomen Foto: Guardia Civil

Voor 3.000 tot 4.000 euro gemiddeld werden de illegalen van de Spaanse autonome stad Ceuta, aan de noordkust van Afrika, naar het Spaanse vasteland gebracht. Daar werden de migranten opgewacht door bendeleden die voor een onderkomen in Spanje of voor verder transport naar een Europees land zoals België zorgden, waar familieleden zich om de opvang van de illegalen ontfermden.

Een lucratieve bezigheid voor de smokkelaars, aldus Europol. Een jetski met drie plaatsen kost rond de 10.000 euro. Meestal nam de schipper drie illegalen mee over de Straat van Gibraltar. Die betalen dus elk tussen de 3.000 en 4.000 euro.

Drugssmokkel

“De criminele organisatie gebruikte overigens dezelfde modus operandi voor het smokkelen van mensen als voor het overbrengen van drugs, met name cannabis, van Marokko naar Spanje”, zegt het Europees grens- en kustwachtagentschap Frontex.

De controle op smokkel met jetski’s wordt nu opgedreven. Al gelooft men niet dat het door de politieacties zal stoppen. Daarvoor valt er te veel geld mee te verdienen.