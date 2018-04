Winteropvang sluit vandaag de deuren: “65 dakloze kinderen zijn topje van de ijsberg”

Door het stopzetten van de Brusselse winteropvang worden honderden mensen, waaronder 65 kinderen, opnieuw op straat terecht gezet. “De geldkraan wordt onverbiddelijk dichtgedraaid. Totaal onbegrijpelijk”, zucht Laetitia Van der Vennet van het Platform Kinderen op de Vlucht. “Dakloosheid stopt niet omdat de zon plots schijnt.”

“Een onzeker leven op straat is nefast voor de gezondheid van alle daklozen, maar heeft een bijzonder langdurige impact op kinderen. Het heeft een grote invloed op hun ontwikkeling en welzijn en dat dragen ze hun hele leven met zich mee. Alle betrokken overheden weten dat deze 39 gezinnen uiterst kwetsbaar zijn. Toch worden er elk jaar aan het einde van de winteropvang kinderen op straat gezet”, klinkt het in een mededeling.

Het opvangcentrum voor daklozen in Haren dat geopend werd in het kader van de winteropvang 2017-2018, sluit zijn deuren op 30 april, na één maand verlenging. Het centrum ging open op 8 december en ving tussen dan en eind april meer dan 700 mensen op, voornamelijk families met kinderen (van wie elf pasgeborenen), alleenstaande vrouwen en niet begeleide minderjarige vluchtelingen. In december en januari werden gemiddeld 185 mensen per nacht opgevangen, in februari en maart waren er dat 335 per nacht.

Foto: Joris Herregods

Uitgeput

Het opvangcentrum in Haren was 24 uur op 24 open en stelde individuele afsluitbare kasten en wasruimtes ter beschikking. “Het centrum bood de bewoners vooral de mogelijkheid om er voor een voorspelbare periode van meerdere maanden te verblijven, wat bijdroeg tot de kwaliteit van de psychosociale en medische begeleiding.”

“Door die stabiliteit konden ze herstellen van de uitputting van het ‘dagelijks overleven’ en weer aan kracht winnen.” Met meer dan een derde van alle mensen die in het centrum verbleven, kon een persoonlijk traject uitgebouwd worden. “Helaas is de rest nog steeds dakloos.”