Luchtbeelden tonen enorme ravage na storm in ons land: “Het was apocalyptisch” Video: VTM Nieuws

Drie minuten. Meer had een tornado niet nodig om een boerderij in de provincie Namen tot een ruïne te herschapen. Stenen muren, daken en houten balken: niets was veilig voor de hevige windstoten die ons land teisterden.

Luchtbeelden die werden gemaakt door een drone tonen de enorme ravage die de storm in slechts enkele minuten aanrichtte in het Naamse Waulsort. “Alles ging heel snel toen de tornado passeerde”, aldus de eigenaars van de boerderij. “We hadden niet door wat er gebeurde. Pas toen we buiten gingen kijken, beseften we dat de dagen weg waren. Het ging echt razendsnel, we hadden amper de tijd om ons zelf in veiligheid te brengen.”

“Ik stond aan voor het raam en zag de bomen in tweeën splijten”, getuigt een andere lokale landbouwer aan de Waalse krant RTL Info. “We zagen dingen door de lucht vliegen. Het was erg apocalyptisch.” Zes auto’s raakten beschadigd door het stormweer, en de boerderij die werd verwoest in voorlopig onbewoonbaar. Er is sprake van enorme materiële schade, maar er vielen gelukkig geen slachtoffers.

Lees ook: Onweer houdt lelijk huis in België: modderstromen en brand in school