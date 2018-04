Van eerste naar derde klasse: deze Europese clubs verdwenen in een sneltempo naar de anonimiteit

Sunderland verloor vrijdag met 2-1 bij Fulham in The Championship, de Engelse tweede klasse. Tekenend voor hun seizoen, want de club is al zeker van de laatste plaats en de bijbehorende degradatie naar het derde niveau in Engeland. Opvallend want in het seizoen 2016-2017 speelde Sunderland nog in de Premier League. Zo een vrije val is niet uniek in Europa. Verschillende ploegen uit grote competities gingen The Black Cats de laatste tien seizoenen al voor.