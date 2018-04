De keepersoutfit van het jaar, beter dan dit wordt het niet

De Argentijnse club Ferro de General Pico verwierf in één klap bekendheid in zijn thuisland en ver daarbuiten. Niet door de sportieve prestaties - de club speelt in derde klasse - maar wel door het nieuwe truitje dat de doelmannen zullen dragen. Daarop is Homer Simpson te zien die in de bosjes, de groene kleur van het truitje, verdwijnt. Ongetwijfeld een intimiderend beeld voor de spitsen van de tegenstanders. Het is niet de eerste club die zijn inspiratie bij The Simpsons haalt om de doelmannen aan te kleden. Het Paraguayaanse Club Guaraní pakte eerder al uit met een afbeelding van Bart Simpson op de keeperstruitjes.

