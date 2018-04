Lionel Messi blijft maar records breken

Zondag tegen Deportivo was Lionel Messi opnieuw goed voor drie doelpunten. FC Barcelona won de match met 2-4 en kroonde zich tot Spaans kampioen. Messi brak dankzij zijn hattrick opnieuw een record. Hij is de eerste speler in La Liga die in zeven verschillende seizoenen minstens dertig keer de netten liet trillen.

Lionel Messi maakte zondag een hattrick tegen Deportivo en hielp zo Barcelona een zevende titel in tien seizoenen tijd. De kleine Argentijn is de eerste speler ooit die in de Spaanse competitie in zeven verschillende seizoenen dertig keer of meer scoorde. In 2011-2012 kende hij een uitschieter met maar liefst 50 doelpunten. Dankzij de nieuwe titel van Barcelona zit Messi intussen ook al aan negen titels in La Liga.

Doelpunten Lionel Messi in La Liga: