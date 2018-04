Vertrouwensbreuk met Reynders kost Belgische ambassadeur in Congo de kop

Bertrand de Crombrugghe is niet langer de Belgische ambassadeur in Congo. Aan de basis ligt een vertrouwensbreuk met Buitenlandse Zaken in Brussel, meldt De Standaard. Een opvolger is er nog niet.

De Crombrugghe is sinds 2016 op post in de Congolese hoofdstad Kinshasa. Eind januari keerde hij terug naar ons land, officieel om deel te nemen aan “discussies en intern overleg”. Het ging om een periode van grote spanningen tussen Congo en België: de regering had ontwikkelingsprojecten opgeschort ter waarde van 25 miljoen euro en daarop sloot de Congolese regering het Belgisch agentschap voor ontwikkelingssamenwerking in Kinshasa.

Drie maanden na zijn terugkomst is De Crombrugghe echter niet langer de Belgische ambassadeur voor Congo. “Onze ambassadeur kreeg inmiddels andere taken toebedeeld binnen de centrale administratie”, zegt Didier Vanderhasselt, woordvoerder van Buitenlandse Zaken.

De beslissing is het gevolg van een vertrouwensbreuk tussen De Crombrugghe en het kabinet van Didier Reynders (MR). Terwijl de buitenlandminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) kozen voor een harde aanpak van het regime-Kabila wegens het uitstellen van de verkiezingen en de gewelddadige onderdrukking van vreedzame protesten, stond De Crombrugghe een meer pragmatische aanpak voor. De relatie verzuurde en de ambassadeur “kon niets goeds meer doen”.