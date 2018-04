Beelden opgedoken van vechtpartij tussen trucker en vakbondsleden aan distributiecentrum Lidl

Genk - Op het terrein van het Lidl-distributiecentrum LDM (Limburgse Distributiemaatschappij) in Genk, zijn enkele Franstalige vakbondsmensen van SECTa maandagvoormiddag slaags geraakt met een Nederlandse vrachtwagenchauffeur. De vrachtwagenchauffeur liep daarbij lichte letsels op in het gezicht, maar een ziekenwagen kwam er niet aan te pas.

De lokale politie CARMA is ter plaatse. Ook BBTK-leden zakten af naar de poort van het Genkse distributiecentrum. Vrachtwagens die het terrein willen oprijden om te laden, krijgen de raad om dat niet te doen. Zowel de vrachtwagenchauffeur als de vakbondsleden zullen wellicht een klacht indienen. In een mededeling laat SETCa verder weten dat het gaat om een geïsoleerd incident.

Het distributiecentrum LDM (Limburgse Distributiemaatschappij) in Winterslag (Genk), dat instaat voor de bevoorrading van Lidl-winkels in onder andere de regio Limburg, is al sinds zaterdag geblokkeerd.

Het personeel van het Lidl-distributiecentrum in Sint-Niklaas, een onderaanneming van SNL (Sint-Niklaas Logistics), is voorlopig wel nog aan de slag. Sinds zondagavond blokkeert de socialistische vakbond BBTK het magazijn. Sindsdien mag geen enkele gevulde vrachtwagen het bedrijventerrein nog verlaten. BBTK spreekt van een geslaagde operatie.

