Jongeman na één dag vrijgelaten na bekogelen tv-ploeg Terzake in Peterbos

De dader die vorige week in Anderlecht een steen gooide naar een televisieploeg van de VRT, is een dag na zijn arrestatie vrijgelaten door de jeugdrechter. “De jeugdrechter heeft geen beschikking genomen en kan later nog een beslissing nemen”, zegt Ine Van Wymersch van het parket. “Intussen wordt het onderzoek voortgezet.”