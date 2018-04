Waarschijnlijk 32 schapen gedood door wolf in zuidwesten van Duitsland

Een wolf heeft waarschijnlijk in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg 32 schapen gedood. Dat blijkt uit de eerste elementen van het onderzoek, aldus het ministerie van Leefmilieu van de deelstaat.

Volgens dat onderzoek is “met hoge waarschijnlijk een wolf verantwoordelijk”. Zekerheid zal pas volgen na een genetische analyse van stalen van de dode dieren, klinkt het. Bevestigt die analyse dat een wolf de dieren heeft gedood, kunnen de getroffen schapenboeren een vergoeding krijgen.

De wolf was in Duitsland lange tijd uitgeroeid. Pas sinds de eeuwwisseling loopt het dier er opnieuw rond. Aangezien de wolf geen natuurlijke vijanden heeft en de jacht erop streng verboden is, zijn de aantallen de afgelopen jaren sterk toegenomen. De landbouwers vragen al langer om een betere bescherming tegen het roofdier.