Geen nieuwe complicaties bij oogoperaties in UZ Leuven na drie incidenten vorig jaar

Leuven - In het UZ Leuven zijn bij oogoperaties geen nieuwe complicaties opgetreden na drie medische incidenten in de zomer van 2017. Sindsdien werden in het universitaire ziekenhuis 900 glasvochtoperaties succesvol uitgevoerd. Dat heeft Suzy Van Hoof, diensthoofd communicatie van UZ Leuven, maandag bevestigd.

Bij glasvochtoperaties wordt het glasvocht in het oog vervangen door een vloeistof, gas of olie. Patiënten gaan na enkele weken beter zien. Drie operaties op 18 augustus en 1 september van vorig jaar liepen slecht af in het UZ Leuven. Maar in de drie gevallen van vorige zomer trad om onverklaarbare redenen een complicatie op die bij even veel patiënten tot blindheid aan het geopereerde oog leidde.

Het universitaire ziekenhuis heeft acht maanden gezocht naar de oorzaak van het medische falen. Maar die werd nog steeds niet gevonden. “Het onderzoek is niet afgerond”, zegt Suzy Van Hoof. “Wij proberen nog altijd te achterhalen wat er toen fout liep. We blijven zoeken naar nieuwe inzichten en pistes.”

De voorbije vijftien jaar heeft het UZ Leuven 20.000 glasvochtoperaties uitgevoerd. Jaarlijks wordt de ingreep uitgevoerd bij 1.400 patiënten met aandoeningen aan het netvlies zoals scheurtjes, littekenweefsel en gaatjes. “Dat ritme hebben we aangehouden. Sindsdien zijn er geen gelijkaardige complicaties geweest”, stelt Van Hoof.