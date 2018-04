Bondscoach ziet Witsel zwaar verliezen maar is duidelijk: “Axel is cruciale speler voor België”

Roberto Martinez was dit weekend in China. Hij ging, met het oog op het WK in Rusland, Yannick Carrasco al scouten. Zondag was het de beurt aan Axel Witsel. Ondanks een zware 0-3-nederlaag van zijn club was Martinez enorm lovend over de ex-Standardspeler.

“Axel speelde een sterke wedstrijd en is een cruciale speler bij de Rode Duivels.” Dat waren de woorden van bondscoach Roberto Martinez in een interview met de lokale media van Tianjin. Opvallend want de bondscoach zag de club van Witsel, Tianjin Quanjian, kansloos onderuit gaan tegen Hebei CFFC (0-3). De kans dat Witsel bij de Rode Duivels zijn basisplaats op het middenveld ook op het WK behoudt, is dus enorm groot.

After Tianjin Quanjian's 3-goal defeat to Hebei CFFC, Tianjin local media interviewed with Roberto Martinez. Despite the debacle of the team, Roberto Martinez praised Alexel Witsel's performance and confirmed that the 29-year-old midfielder is a crucial part of Belgium. pic.twitter.com/rg6sKM8h0D — Titan Sports Plus (@titan_plus) 30 april 2018

Roberto Martinez is volop aan het scouten met het oog op het WK in Rusland. Zaterdag ging hij in de Chinese competitie ook Yannick Carrasco bekijken. Ook diens club, Dalian Yifang, beet in het zand. Er werd met 1-0 verloren bij Shanghai Shenhua.