Geweldig: keeper kan niet starten door verkeerd shirt, maar dan schiet fan ter hulp

Wat zou een voetbalclub zonder zijn fans zijn. In de Uruguayaanse Primera Division kon de match tussen Progreso en Penarol niet van start gaan omdat Penarol-keeper Kevin Dawson een verkeerd shirt aanhad. Gelukkig was er nog een meegereisde fan die het oranje tweede shirt aanhad en dat maar wat graag uitleende.

De 26-jarige Dawson wilde aan de match beginnen met een zwart keepersshirt, maar die kleuren kwamen te hard overeen met de outfit van de scheidsrechters. De bezoekers hadden geen ander shirt meegenomen en dus dreigde de match niet te kunnen doorgaan.

Gelukkig merkte iemand uit het Penarol-kamp tussen hun fans in de tribune iemand op met een exacte kopie van het oranje tweede shirt van Dawson, zelfs met naam van de doelman op de rug. Na goedkeuring van de ref gaf de fan zijn shirt vrijwillig af en kon de match toch beginnen.

De fan verscheen even later op de tribune met een gratis trainingspak en zou uiteindelijk de held van de avond worden. Want Penarol won de wedstrijd uiteindelijk met 0-1 en komt daarmee op de tweede plaats in de Uruguayaanse eerste klasse.