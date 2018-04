Koppel is de wanhoop nabij: dochter beweert dat lening van 100.000 euro een geschenk voor haar was

Een contract hebben David en Glenda Joy en hun dochter Lucy nooit getekend. Daarom kunnen ze de 90.000 pond (ruim 100.000 euro) die ze haar leenden, niet terugeisen, zo oordeelt een rechter. Lucy beweert immers dat de som geld een geschenk van haar ouders was.

In 2009 leende het Britse koppel de grote som geld aan hun dochter. De moeder van David liet Lucy een huis met drie slaapkamers ter waarde van 200.000 pond (ruim 227.000 euro) na, maar de broer en zus van David trokken het testament in twijfel. Ze beweerden dat Lucy haar grootmoeder, die dement was, beïnvloed zou hebben om zo het testament in haar voordeel te wijzigen.

De kwestie geraakte niet opgelost, waardoor David besloot om Lucy te steunen in een gerechtelijke procedure, die hem nog 73.000 pond (ruim 83.000 euro) extra kostte. Er werd een minnelijke schikking getroffen, waarbij Lucy 90.000 pond moest betalen. Ze vroeg haar ouders om hulp daarbij.

Mondelinge overeenkomst

Het echtpaar stond borg voor de schikking. Lucy stelde voor dat ze hen kon terugbetalen door het huis op naam van Glenda, haar stiefmoeder, te laten zetten en vervolgens huur te betalen tot de som afgelost was. Daarna zou het huis terug op haar naam komen te staan.

Na deze mondelinge overeenkomst namen David en Glenda een hypotheek op hun huis. Nadat ze het bedrag voorgeschoten hadden, vroegen ze aan Lucy wanneer zij het huis op Glenda’s naam zou laten zetten. “Ze werd erg boos en begon te roepen”, vertelt Glenda. “Ze schreeuwde: ‘Jullie proberen de erfenis van mijn kind te stelen!’, draaide zich om en reed weg.” Sindsdien hebben ze Lucy niet meer gesproken.

“Lucy ging ervan uit dat ik het allemaal wel kon betalen”, zegt David. “Ze gebruikte het geld onder andere om ivf-behandelingen te betalen om zo alleenstaande moeder van een zoon te worden, terwijl Glenda en ik de ene na de andere rekening gepresenteerd kregen. Glenda had al snel door dat Lucy me manipuleerde, maar je verwacht van je eigen kinderen niet dat het zo slecht zal uitdraaien.”

Alles kwijt

Inmiddels kwam het tot een rechtszaak tussen David en Glenda aan de ene kant en Lucy aan de andere kant. Lucy ontkende in de rechtszaal dat de mondelinge afspraak ooit gemaakt was. Ze bleef volhouden dat de som geld een geschenk van haar ouders was en de rechter besliste in haar voordeel.

“Dit is nooit de bedoeling geweest”, zegt David. “Je vertrouwt je kinderen, dus je wilt hen helpen en je denkt er niet verder over na. Ze heeft gekregen wat ze verdiende, maar ze had het niet mogen doen op onze kap. We zijn nu alles kwijt.”