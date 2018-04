Lisa noemde prinses Amalia te dik op Twitter, nu doet ze er nog een schepje bovenop

Toen de Nederlandse prinses Amalia haar ouders, koning Willem-Alexander en koningin Maxima, vergezelde tijdens de jaarlijkse festiviteiten op Koningsdag, kreeg ze het hard te verduren op sociale media. Volgens veel Nederlanders is de troonopvolgster “te dik” of “papperig”. Lisa was één van hen, zij vindt dat de prinses een voorbeeldfunctie heeft voor andere Nederlandse kinderen en daarom gezonder moet ogen. De organisatie Stoppestennu is niet te spreken over de negatieve reacties.

“Als ik Amalia zie moet ik altijd aan de Hamsterweken van Albert Heijn denken”. Het is slechts een van de negatieve uitlatingen op het uiterlijk van de Nederlandse kroonprinses. De reacties komen er naar aanleiding van de jaarlijkse Koningsdag en de bijhorende fotoshoot van het koninklijke gezin.

Lisa was één van de mensen die op sociale media te kennen gaf dat de prinses er te dik uitziet, in een interview aan het Nederlandse RTL legt ze uit waarom. “Ik schrok toen ik Amalia op televisie zag. Ik zag er een veel te dikke puber”, vertelt ze. “Er was alleen maar adoratie voor de prinsesjes. Het was te zoet, te lief, alles was té.” Daarop besloot Lisa haar eigen mening te uiten: ze tweette dat het koningshuis toch wel genoeg geld heeft om ook voor de prinses een goed voedingspatroon te voorzien. Al snel ontstond ophef rond Lisa’s tweet. “Ik werd uitgescholden voor vuile hoer, ik had een rotkop”, zegt ze aan RTL. “Mijn inbox stroomde vol. Blijkbaar mag je niet zeggen dat iemand te dik is.”

Ongezond, papperig, te dik en aandachtsgeil oud mannetje gaat los op het uiterlijk en lichaam(sbouw) van een 14-jarig meisje. Sneu figuur.#Amalia pic.twitter.com/BeV7do4Vgp — Lieke (@LiekeMuller) April 28, 2018

“Dit is pestgedrag”

“Eigen schuld”, vindt Patricia Bolwerk van de organisatie Stoppestennu. “Dit is pestgedrag.” Terwijl Lisa er rotsvast van overtuigd is dat Amalia er gezond moet uitzien omdat ze een publieke persoon is, ligt daar net het probleem volgens Bolwerk. “Zodra het over publieke personen gaat, denken mensen dat ze alles mogen zeggen, terwijl Amalia ook gewoon een meisje van 14 is.” Nog voor Koningsdag begon, zag Bolwerk de negatieve reacties al aankomen. “Het is elk jaar weer hetzelfde. Kennelijk als je iets niet oké vindt, mag je dat direct de ether in slingeren, want je mag immers een mening hebben.”

Prinses Amalie schudt de handen van kinderen én volwassenen op Koningsdag. Foto: Photo News

Reacties van volwassenen

De meeste reacties op de sociale media kwamen van volwassenen. Ook Lisa is een volwassen vrouw. En dat maakt de situatie voor Bolwerk nog aangrijpender: “Volwassenen hebben een voorbeeldfunctie en die valt niet te onderschatten. Ouders en leerkrachten wijzen vaak naar kinderen als het gaat om pesten, maar kinderen doen vaak gewoon na wat ze van volwassenen zien.

De heftigste opmerkingen worden vaak geplaatst door mensen met anonieme profielen. “Je ziet dat kinderen dit overnemen. Die pesten elkaar online ook met anonieme accounts. Dat maakt me echt heel boos.”

Goed bedoeld?

Volgens Lisa had haar reactie op Twitter helemaal niks te maken met pestgedrag: “Ik zou dit ook tegen iemand in de supermarkt kunnen zeggen. Dit is niet pesten.” Lisa beweert het beste voor te hebben met de prinses en spreekt zelfs uit eigen ervaring. “Ze is nu al heel lang en dat is niet altijd fijn als meisje. Ik kan het weten want ik ben ook heel lang. Als je dan ook nog eens enorm bent, is dat erg vervelend. Nu kan ze er nog wat aan doen”, klinkt het.

Wat de prinses daar dan aan zou moeten doen? “Ik zou tegen haar zeggen: meid ga fietsen, eet gezonder, eet wat minder chips,” aldus Lisa.

Schade voor het leven

Patricia Bolwerk gelooft dat de opmerkingen over het uiterlijk van de prinses haar voor de rest van haar leven kunnen achtervolgen. “De mensen die reageren beseffen niet dat er levens beschadigd kunnen worden”, zegt Bolwerk. “Wat als Amalia niet de begeleiding zou krijgen die ze nu krijgt?”

De volgende keer dat de drie Nederlandse prinsessen in het publiek verschijnen, zullen er ongetwijfeld weer positieve én negatieve reacties komen. “Denk na over je voorbeeldfunctie als volwassene”, besluit Bolwerk. “De volgende keer gaat het misschien wel over je eigen kind. Houd dat in je achterhoofd.”

De prinsessen Alexia, Ariane en Amalia (rechts) tijdens de feestelijkheden op Koningsdag. Foto: Photo News

Het koninklijk gezin. Foto: Photo News

