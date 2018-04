Meisje zet kinderporno online: politie zoekt 214 mensen die video deelden

In het Duitse Trier heeft de politie tientallen huiszoekingen verricht en bijna 50 smartphones en laptops in beslag genomen in een onderzoek naar kinderporno. Op de beelden is een 12-jarig meisje te zien die poses aanneemt die als pornografisch worden omschreven.

De Duitse politie is een onderzoek gestart naar 214 mensen, nadat op berichtendienst WhatsApp een video werd gedeeld met kinderporno. De video is vermoedelijk in de groep online gezet door een jongvolwassen meisje.

Het gerecht in Trier, een stad in West-Duitsland, behandelt de zaak van vijftig van de verdachte, zei openbaar aanklager Thomas Albrecht maandag. De overblijvende zijn verspreid over de rest van Duitsland en zullen worden onderzocht door de plaatselijke autoriteiten.

“Dit gaat niet over een groep die actief kinderporno deelt”, verduidelijkte Albrecht. “In dit geval willen we de jongeren erop attent maken dat het strafbaar is om zulke beelden te bezitten of te delen”, zei hij nog.