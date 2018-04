KV Mechelen versterkt zich met Nikola Storm: “Wil KVM helpen om zo snel mogelijk weer naar 1A te gaan”

KV Mechelen heeft maandag de transfer van Nikola Storm (23) afgerond. De flankspeler komt op definitieve basis over van Club Brugge, dat hem dit seizoen uitleende aan OH Leuven. Daar was hij goed voor tien doelpunten en negen assists over alle competities heen. Eerder kwam Storm ook al uit voor Zulte Waregem. KV Mechelen kondigde vorige week ook al de transfer aan van doelman Bram Castro.

Nikola Storm tekent bij Malinwa een contract tot 2022. “Na de gesprekken met de directie en de sportieve cel van KV Mechelen was het me duidelijk: zij geloven in mijn kwaliteiten als speler. Ook de sfeer langs de zijlijn heeft me over de streep getrokken. De steun van de fans tijdens de laatste weken in 1A was overweldigend. Dàt, en de ambitie om snel weer te promoveren, hebben me deze beslissing doen nemen”, aldus Storm op de clubwebsite van KVM.

“Nikola heeft veel potentieel”

“We zijn tevreden met de komst van Nikola Storm. Hij past perfect in het team dat we voor ogen hebben”, zo zegt Stefaan Vanroy, hoofd van de nieuwe sportieve cel van Malinwa. “We willen immers een ploeg uitbouwen met een mix van ervaring en jong – Belgisch – talent. Nikola is gemotiveerd om hier samen met de club iets neer te zetten. Hij heeft veel potentieel. Daarom hebben we hem ook voor langere tijd laten tekenen.”