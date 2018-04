Vier alpinisten overleden en vijf in levensgevaar na nacht in vrieskou in Zwitserse Alpen

In de Zwitserse Alpen zijn vier bergbeklimmers om het leven gekomen en vijf personen in kritieke toestand opgenomen in ziekenhuizen in de buurt nadat ze tijdens een sneeuwstorm de nacht moesten doorbrengen in openlucht. Dat bevestigt de politie.

Twee groepen van in het totaal veertien alpinisten uit Frankrijk, Duitsland en Italië werden verrast door het slechte weer in de buurt van Pigne d’Arolla, in het westelijk deel van de Zwitserse Alpen, niet ver van de grens met Italië. Ze waren er niet in geslaagd om tijdig hun slaapplaats in Vignettes te bereiken, op een hoogte van 3.157 meter. Daardoor moesten ze de nacht in de vrieskou doorbrengen onder de blote hemel.

Vier personen overleefden de nacht niet. Vermoedelijk maakte één slachtoffer een fatale val. Drie anderen zijn in het ziekenhuis bezweken. Vijf bergbeklimmers verkeren nog in kritieke toestand. De andere alpinisten vertoonden onderkoelingsverschijnselen.

“We kregen maandagochtend om 6.30 uur een melding over alpinisten die de nacht in openlucht moesten doorbrengen”, luidt het in een mededeling van de plaatselijke politie. “Het zou gaan om een groep van tien bergbeklimmers en een tweede groep van vier personen. In de buurt van Pigne d’Arolla werden ze verrast door een sneeuwstorm.”

Het openbaar ministerie heeft een onderzoek geopend.