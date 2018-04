Noodnummer 1722 kreeg 877 oproepen na onweer

De noodcentrales 112 hebben tussen zondagmiddag en maandagmiddag 877 oproepen ontvangen die doorgestuurd werden door het speciaal nummer 1722. Dat nummer werd speciaal geopend voor het onweer. Het grootste deel van de oproepen kwam uit de provincie Namen, gevolgd door de provincies Luik en Vlaams-Brabant. West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen zijn de provincies met het minst oproepen.

“Het nummer 1722 is vanmiddag opnieuw gedesactiveerd”, zegt Thomas Biebauw van de Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken.

In totaal kwamen er 877 oproepen van mensen die in nood waren of die zware schade hebben opgelopen door het noodweer. De meeste oproepen kwamen uit Namen (502), 87 kwamen uit Vlaams-Brabant en uit Luik, 50 uit Limburg, 35 uit Antwerpen, 29 uit Henegouwen, 11 uit Brussel, 10 uit Oost-Vlaanderen en 7 uit West-Vlaanderen.

Lees ook: Luchtbeelden tonen enorme ravage na storm in ons land: “Het was apocalyptisch”

De FOD Binnenlandse Zaken beslist op basis van een code oranje of rood van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) of het nummer 1722 geactiveerd wordt.

Het nummer zorgt ervoor dat het noodnummer 112 niet overbelast geraakt tijdens een onweer en dat mensen die in levensgevaar zijn niet nodeloos moeten wachten wanneer ze 112 bellen.