16-jarig meisje al meer dan een maand vermist: wie heeft haar gezien?

Antwerpen - Child Focus heeft maandagavond een opsporingsbericht verspreid voor de 16-jarige Sukaina Choukair. Ze is sinds 25 maart vermist en werd voor het laatst opgemerkt in Antwerpen.

Op het moment van haar verdwijning had de 165 centimeter grote tiener zwarte sneakers aan. Ze is normaal gebouwd, heeft bruine ogen en lang bruin golvend haar. Wie meer info heeft, kan gratis terecht op het nummer 116 000.

Volgens Dirk Depover van Child Focus werd de afgelopen maand in alle discretie naar het meisje gezocht. “Dat heeft niets opgeleverd. Vandaar dat we nu, in samenspraak met de politie, een tandje bijsteken en opsporingsbericht verspreiden.”