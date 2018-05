Raadkamer bevestigt aanhouding van zes verdachte voetbalhooligans

Antwerpen - De raadkamer in Antwerpen heeft maandag de aanhouding bevestigd van zes verdachten die donderdag waren opgepakt in het kader van een onderzoek naar Antwerps voetbalhooliganisme. Dat zegt het Antwerps parket. De zes worden verdacht van feiten als opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachtheid, bendevorming en deelname aan een private militie.

Het onderzoek draait rond zogenaamde “free fights”, dat zijn afgesproken vechtpartijen tussen rivaliserende supportersclans. De verdachten komen uit verschillende supportersgroepen van de harde kernen van Royal Antwerp FC en KFCO Beerschot Wilrijk. Er werden donderdag nog acht andere verdachten opgepakt, maar zij werden later door de onderzoeksrechter vrijgelaten, al dan niet onder voorwaarden.

Het voetbalgeweld tussen aanhangers van Antwerp en Beerschot Wilrijk is sinds vorig jaar weer hevig opgelaaid. Twee weken geleden werden nog 22 Antwerpsupporters naar de rechtbank doorverwezen voor hun vermeende rol in een aanval op supportersbussen van Beerschot Wilrijk op het grondgebied van Mortsel. In Antwerpen zelf leidden de eerste twee stadsderby’s in jaren dan weer tot relletjes, zowel na de heenwedstrijd op de Bosuil op 15 april als na de terugmatch afgelopen zondag. Bij dat laatste incident werden 29 personen opgepakt.

In één geval ging het om een gerechtelijke aanhouding: een 22-jarige jongeman die de spiegels van vier politiecombi’s zou hebben afgetrapt om die vervolgens aan enkele kompanen te geven als projectielen om naar de politie te gooien. Die verdachte werd maandag voor de onderzoeksrechter geleid en het parket vroeg daarbij om zijn verdere aanhouding omdat politie en gerecht “het geweld beu zijn”. De onderzoeksrechter liet de jongeman echter vrij, onder meer omdat hij nog een blanco strafblad had.