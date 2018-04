Goed nieuws voor Rode Duivels: schade bij Lukaku lijkt mee te vallen, geen blessure bij Kompany

Romelu Lukaku ondergaat een scan aan de enkel om de ernst van zijn blessure vast te stellen. De Rode Duivel moest het veld verlaten tijdens de met 2-1 gewonnen topper tegen Arsenal. De eerste indruk is dat zijn enkel niet te zwaar geraakt is. Als de scan dat vermoeden bevestigt, raakt hij fit voor de Cup Final tegen zijn ex-club Chelsea op 19 mei.

Aangezien United al zeker is van een Champions League-plaats in de Premier League blijft Lukaku de komende weken naar alle waarschijnlijkheid uit voorzorg aan de kant. Het WK, waarin België in actie treedt vanaf 18 juni, lijkt zonder ongelukken een haalbare kaart voor de recordtopschutter van de Rode Duivels.

Ook Vincent Kompany heeft geen ernstig medisch probleem. Hij bleef vorig weekend uit voorzorg op de bank bij Manchester City.