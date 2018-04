Het mysterie rond de ongebruikte tickets voor het EK ‘96

Een reeks ongebruikte tickets voor alle wedstrijden van het EK voetbal in ‘96, plaatst de vinder voor een groot mysterie. Hij vond de tickets in een oude reiskoffer die hij tien jaar geleden van zijn moeder kreeg. De totale waarde van de toegangskaartjes bedraagt bijna 2.000 euro.

Het Europees kampioenschap voetbal dat in 1996 plaatsvond in Engeland onder de slogan “voetbal komt thuis”, werd gewonnen door Duitsland. Het was voor het eerst dat er aan een EK zestien landen deelnamen en de tickets voor de finale op 30 juni waren dan ook zeer gegeerd. Toen een Britse man 31 van die toegangskaartjes vond in een oude reiskoffer, was hij dan ook zeer verbaasd.

“Het is een compleet mysterie voor mij”, zegt hij aan BBC. “Mijn moeder, die vorig jaar stierf op 90-jarige leeftijd, was zeker niet geïnteresseerd in voetbal. Ik heb er dus geen flauw idee van hoe de kaartjes in de reiskoffer beland zijn.” De man kreeg de koffer, die oorspronkelijk van zijn grootvader was, zo’n tien jaar geleden al. Al die tijd bleven de tickets goed bewaard.

2.000 euro waarde

De man denkt dat zijn moeder de kaartjes kocht bij een kofferbakverkoop, zonder ooit te beseffen wat ze precies in handen had. Want zelfs vandaag zijn de tickets nog heel wat waard: in totaal 1.680 Britse pond (omgerekend bijna 2.000 euro). Op 23 mei gaat een veiling van start in het Zuid-Engelse Etwall waar de tickets vermoedelijk een nieuwe eigenaar zullen krijgen, hoeveel die zal bieden, blijft de vraag.

Alistair Lofley, voetbal taxateur bij Hansons Auctioneers, zei dat de oorspronkelijke eigenaar van de tickets niet in staat zou zijn geweest om élke wedstrijd te bekijken, aangezien sommige tegelijkertijd werden gespeeld. “Voor elke diehard voetbalfan is het moeilijk te begrijpen dat deze kaartjes nu geveild zullen worden!”

EK ‘96 was het eerste grote voetbaltoernooi dat in Engeland plaatsvond sinds het WK van 1966. Foto: Hollandse Hoogte / Pim Ras

Het EK ‘96

• Het EK ‘96 was het eerste grote voetbaltoernooi dat in Engeland plaatsvond sinds het WK van 1966.

• Zestien teams speelden in acht Engelse steden, waaronder Liverpool, Manchester en Nottingham.

• Gastland Engeland versloeg Schotland na een gelijkspel tegen Zwitserland met 2-0 en versloeg ook Nederland met 4-1.

• België kwalificeerde zich niet voor de eindronde. Het eindigde in de groep op de derde plaats, achter Spanje en Denemarken.

• Engeland werd verslagen door Duitsland, in Wembley, voor de ogen van 75.862 supporters.

• Duitsland won het toernooi en versloeg Tsjechië met een “gouden doelpunt” in de extra speeltijd.