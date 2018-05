Waarom je moet opletten met adressen op rouwbrieven te zetten

Politie en de uitvaartsector hebben er al vaker voor gewaarschuwd. Inbrekers die overlijdensberichten lezen en inbreken in woningen waar iemand overleden is. Of die op de dag van de begrafenis inbreken bij familieleden die op dat moment de uitvaart bijwonen. In Charleroi is nu zo een bende veroordeeld.

Wie overlijdensberichten leest in kranten of wie rouwbrieven bekijkt, zal het ongetwijfeld al gemerkt hebben. Vroeger stonden onderaan rouwadressen, meestal van dichte familieleden. Zo kon wie dat wilde er een kaartje met rouwbetuigingen in de bus steken.

“Na een reeks inbraken in woningen waar pas iemand overleden was of tijdens de begrafenis in huizen van familieleden, zijn we dat beginnen afraden aan nabestaanden. Nu staat er meestal het adres van de begrafenisondernemer bij”, zegt Johan Dexters die voorzitter is van de federatie van uitvaartondernemingen.

Hetzelfde verhaal bij de politie. “We raden het iedereen nog af om adressen op rouwbrieven te schrijven. Net zoals we iedereen de raad geven om op sociale media niet te vertellen waar en wanneer je met vakantie gaat. Omdat het mensen met slechte bedoelingen op ideeën kan brengen.”

Bende met adressen op zak

Maandag is er in Charleroi nog een bende veroordeeld voor inbraken in woningen van overledenen of hun familie. Vijf van de zes beklaagden werden bij verstek veroordeeld omdat ze niet op de zitting aanwezig waren en ook geen advocaat stuurden. Onder de beklaagden ook twee vrouwen.

De feiten vonden plaats tussen 2012 en 2016. Volgens het parket van Charleroi viseerde hoofdverdachte Iannis H. huizen van overledenen of gehospitaliseerde mensen. Er werden ten minste vijf inbraken aan hem toegeschreven. In die woningen werden zijn vingerafdrukken aangetroffen. Maar wellicht heeft hij veel meer feiten op zijn kerfstok.

Hij bekeek de overlijdensberichten in de krant of noteerde gegevens die op rouwbrieven stonden die ophingen in winkels of bij begrafenisondernemers. Op de adressen die er op stonden, sloeg hij dan zijn slag. De politie verraste Iannis H. en medeplichtigen Izzet G. en Alessio N. bij een inbraak in Courcelles. Een buurman hoorde glasgerinkel in de woning van een overleden man en belde de politie. In de zak van Iannis H. werd een papier gevonden met nog vier adressen waar de bewoners recent overleden waren. Er stond ook telkens dag en uur van begrafenis bij.

Tegen Iannis H. was drie jaar geëist. Hij kreeg uiteindelijk twee jaar. Vijf medeplichtigen werden schuldig bevonden, maar kregen geen celstraf. Ze speelden onder andere chauffeur voor Iannis H.