“President Trump verdient Nobelprijs voor de Vrede”

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un beloofden afgelopen vrijdag plechtig om eindelijk een einde te maken aan de oorlog tussen beide landen. Daarbij hoort ook dat het schiereiland volledig kernwapenvrij wordt. Kortom: een historisch keerpunt.

Hoewel het vredesakkoord nog niet officieel (ondertekend) op tafel ligt, liet een woordvoerder van president Moon al weten dat Trump de Nobelprijs voor de Vrede verdient. Het was immers de Amerikaanse president die ontelbaar veel inspanningen heeft gedaan om beide landen te verenigen.

Trump ontmoet Kim

Ondertussen liet de Amerikaanse president weten dat hij Kim Jong-un zal ontmoeten eind mei of begin juni. Waar die ontmoeting dan precies zal plaatsvinden, ligt nog niet vast. Trump overweegt wel zijn collega te ontmoeten aan de grens tussen beide Korea’s.

Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking!