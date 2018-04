Ramos niet onder de indruk van dubbel Barcelona: "We laten het bijna onmogelijke er makkelijk uit zien"

Afgelopen weekend veroverde Barcelona de Spaanse titel en vorige week pakte ze nog haar vierde Copa del Rey op een rij. Toch is Sergio Ramos niet onder de indruk. De verdediger van Real Madrid speelt dinsdag de terugronde van de halve finale van de Champions League tegen Bayern München en vindt de Champions League winnen toch nog iets straffer.

Barcelona pakte op een dikke week tijd zowel de titel als de Spaanse beker. Vorige week klopte het in de finale Sevilla met zware 0-5 cijfers, het was de vierde winst op een rij in de Copa del Rey voor de Catalaanse club. Komende zondag staat El Clasico op het programma en en ontvangt Barça aartsrivaal Real Madrid. Zowel Sergio Ramos als trainer Zinedine Zidane lieten al weten dat Real geen erehaag zal vormen voor kersverse kampioen en bekerwinnaar.

Ramos heeft zo zijn eigen idee over wat de dubbel Spaanse beker en kampioen waard is. “Het is een geweldig jaar voor hen. De Copa del Rey winnen is mooi en La Liga nog iets mooier. Champions League-winst zou hetzelfde als die twee kunnen betekenen”, zegt hij. “Misschien zelfs meer, maar dat verschilt per team.”

“We laten het onmogelijke er makkelijk uit zien”

De laatste vier jaar mocht de Koninklijke de beker met de grote oren drie keer mee naar huis nemen. Vorig jaar was ze de eerste club in de geschiedenis die erin slaagde om tweemaal op een rij de Champions League te winnen en ook dit jaar maken de Madrilenen nog kans op de overwinning. Real won de heenwedstrijd tegen Bayern München met 1-2 en speelt dinsdag in eigen huis voor een plaats in de finale.

“We laten het bijna onmogelijke er makkelijk uit zien. Niemand heeft twee keer op rij de eindwinst gepakt, wij wel”, zegt Ramos “Het lijkt makkelijk dat Madrid drie keer in korte tijd de Champions League heeft gewonnen. We zijn daardoor extra gemotiveerd om hard te blijven werken en records te breken.”