ABVV eist minimumloon van 2.300 euro per maand

Op de vooravond van de Dag van de Arbeid pleit de socialistische vakbond voor diepgaande hervormingen. Zo wil ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw dat het minimumloon wordt opgetrokken naar 2.300 euro per maand. Dat zei hij tijdens zijn speech in Gent. “Die optrekking is noodzakelijk om waardig te kunnen leven.”

De vakbondsleider is er rotsvast van overtuigd dat verzet nu meer dan nodig is. Volgens De Leeuw voert de federale regering een beleid tégen de werknemers. "We laten niet toe dat de N-VA, de liberalen, maar ook CD&V verder afbreken wat wij hebben opgebouwd."

De vakbondsleider verwijt de federale regering voorkeursbehandelingen, waardoor de lasten niet eerlijk verdeeld zijn. "Maak eindelijk werk van een beleid dat goed is voor iedereen. Stop met voorkeursregelingen uit te werken voor bedrijven die hun geld in belastingparadijzen parkeren en gebruikmaken van postbussen in Luxemburg om niet te moeten bijdragen aan de Belgische staatskas."

(Lees verder onder de video)

Rudy De Leeuw hekelt Kaaimantaks: “Van Overtveldt, bol het af” Video: Belga

Minder lang werken en meer verdienen

De Leeuw wil een socialer beleid: "Wij willen een beleid waar mensen op de eerste plaats staan en werknemers krijgen wat ze verdienen." Daarom stelt de vakbondsleider sociale hervormingen voor, waaronder de optrekking van het minimumloon. Het ABVV eist een minimumloon van minstens 14 euro per uur of 2.300 euro per maand. "Die optrekking is noodzakelijk om waardig te kunnen leven", zegt De Leeuw.

Foto: BELGA

Daarnaast pleit hij voor een collectieve arbeidsduurvermindering. "De werkdruk moet omlaag in plaats van meer overwerk en meer overuren te eisen", zegt hij. Volgens De Leeuw is dat mogelijk door de digitalisering en door de verhoogde productiviteit, zodat er meer tijd vrijkomt voor andere zaken.

Pensioengarantie

Aan het einde van zijn speech kraakte de vakbondsleider het pensioenbeleid van de federale regering af. "De keuze voor koopkracht voor onze gepensioneerden, is een politieke keuze. Het vraagt politieke wil om te investeren in pensioenen waarvan mensen kunnen leven en werkbare loopbanen tot 67 jaar bestaan niet." De Leeuw pleit daarom voor een pensioengarantie. "Wij willen een minimumpensioen van 1.500 euro", zegt De Leeuw, die dat als een van de thema’s noemde voor de pensioenbetoging van 16 mei. “Werk je flexi of ben je vast in dienst? Werk je als student in het weekend om iets extra’s te verdienen? Ben je freelancer, zelfstandige of ambtenaar? Het maakt niet uit, want dat onderscheid is niet meer van deze tijd. Elk uur werk telt, ook voor je pensioen.”

Zorgcrisis

Volgens sp.a-kopman John Crombez kampt Vlaanderen met een zorgcrisis. Er staan 14.000 mensen met een handicap op een wachtlijst, terwijl er bedden leeg staan. Ook de zorgverleners zelf blijven in de kou staan, vindt Crombez.

De Vlaamse regering moet dan ook haar 200 miljoen euro begrotingsoverschot gebruiken om de zorgcrisis op te lossen. Crombez: “Gebruik dat overschot van 200 miljoen om extra zorgverleners aan te werven. Gebruik dat overschot van 200 miljoen om de 14.000 Vlamingen met een handicap die wachten op zorg, ook zorg te geven. Gebruik dat overschot van 200 miljoen om die verdomde lege bedden in te vullen. Dat kun je nú! En dat kun je meteen! Dát is zorgzekerheid!”