Gerecht geeft grimmige details vrij van de moord op Angélique (13)

Het Franse gerecht heeft gruwelijke details vrijgegeven over de dood van de dertienjarige Angélique, het meisje dat vermoord werd door een voormalige buurman. Zo zou David Ramault (45), een veroordeelde zedendelinquent, het meisje naar zijn huis hebben gelokt waar ze tot seksuele handelingen werd gedwongen. Nadien heeft hij haar gewurgd met haar eigen broek. De inwoners van grensgemeente Wambrechies, waar zowel dader als slachtoffer woonden, zijn in shock.

Het Franse meisje Angélique Six verdween op woensdag 25 april rond 16.30 uur uit Agrippin, vlakbij haar woonplaats Wambrechies. De Franse gemeente ligt net over de Franse grens ten zuiden van Wervik. Ze was thuis vertrokken en had gezegd naar vriendinnen te gaan, maar werd daarna niet meer gezien. Een grootschalige zoekactie werd op poten gezet, maar toen ze uiteindelijk in de nacht van vrijdag op zaterdag werd teruggevonden, kwam alle hulp te laat.

Het meisje werd woensdag als vermist opgegeven door haar ouders, pas zaterdag werd haar lichaam gevonden. Foto: rr

Het Franse gerecht heeft vandaag enkele details vrijgegeven over de moord op het meisje. Opvallend: de hoofdverdachte is een veertiger die het slachtoffer en haar familie goed kende. Dat meldt procureur Thierry Poquet du Haut-Jussé in Lille (Rijsel).

Vermoord door “vriendelijke buschauffeur”

De 45-jarige David Ramault kwam na een tip van een getuige in het vizier van de speurders en werd zaterdag opgepakt. Volgens een bron dichtbij het onderzoek ging hij onmiddellijk over tot bekentenissen en wees hij zijn ondervragers de weg naar een bos in het nabijgelegen Quesnoy-sur-Deûle. Op die plek had hij het levenloze lichaam van het jonge meisje achtergelaten.

Al snel werd de doodsoorzaak van het meisje duidelijk: ze werd gewurgd en stikte vervolgens. Nu blijkt ook uit de autopsie dat ze seksueel misbruikt werd. Verdachte Ramault is een zedendelinquent: hij werd in 1996 al eens veroordeeld wegens beroving en verkrachting onder bedreiging van een wapen.

De buurtbewoners zijn in shock. “We kenden hem goed en woonden in hetzelfde gebouw. Ik kon eerst niet geloven dat hij de dader was. We zijn in shock. Hij leek een aardige en zorgzame man en was aan de slag als buschauffeur”, zegt de 29-jarige buurtbewoonster Helen.

Procureur Thierry Poquet gaf akelige details vrij over de moord. Foto: AFP

Erectiepillen en bier

Procureur Thierry Poquet gaf akelige details vrij over de feiten, zo zou Ramault onder meer verteld hebben dat hij op woensdag - de dag van de verdwijning - pillen tegen erectiestoornissen had gekocht. En ook bier.

“Toen hij thuiskwam, nam hij twee of drie van de pillen in en dronk hij drie blikjes bier”, aldus Poquet. “Kort na de middag keek hij tv en viel hij vervolgens in slaap. Nadien werd de man wakker, naar eigen zeggen in ‘een soort van roes’, waarna hij besloot een luchtje te scheppen.”

Opgesloten in badkamer

Ramault had enkele jaren eerder in hetzelfde gebouw gewoond als Angélique, waardoor het meisje hem goed kende en dus vertrouwde. Hij kon haar daarom probleemloos meelokken naar zijn eigen woning. Zijn excuus? Hij zou nog iets moeten teruggeven aan haar vader. Het meisje was zich van geen kwaad bewust en volgde de man vrijwillig naar binnen. Dat werd bevestigd door een spelende buurtjongen die alles had gezien. Zodra Angélique het huis opnieuw wilt verlaten, loopt het grondig mis.

“Ramault boodt Angélique wat te drinken aan, waarna hij haar steeds intiemere vragen stelt. Als Angélique wil vertrekken, verhindert hij dat. Ze begint te wenen. Waarop hij haar krachtig vasthoudt en zij vervolgens tegen een tafel valt. Hij begint haar uit te kleden, neemt haar mee naar de badkamer en sluit zich daar met haar op. Hij kleedt haar helemaal uit. Wanneer ze opnieuw probeert te ontsnappen, slaat hij haar. Hij dwingt Angélique hem oraal te bevredigen en penetreert haar met zijn vingers. Hij neemt de broek van het meisje, wikkelt die rond haar hals en wurgt haar. Een kwelling die 15 minuten zou hebben geduurd.”

Lichaam in reiskoffer

“Ramault bekend dat hij voelde dat hij haar moest doden toen ze zich begon te verzetten”, zegt de procureur nog. “De man ontdeed zich vervolgens van zijn eigen kleren en die van het meisje. En ook van zijn gsm. Hij legde het lichaam van Angélique in een reiskoffer die hij in de kofferbak van zijn wagen legde. Hij reed weg, maar stopte onderweg nog om een spade te kopen. Hij reed dan naar het bos in Quesnoy-sur-Deûle waar hij een gat probeerde te graven vooraleer hij het lichaam achterliet in het struikgewas, verstopt door begroeiing.”

De man zou ook nog brieven geschreven hebben voor zijn vrouw en kinderen waarin hij het heeft over zijn zorgen en zijn impulsen.

De buurtbewoners plaatsen bloemen, kaarsen en foto’s voor de 13-jarige Angélique. Foto: AFP