Bezoekers geshockeerd door nieuw kunstwerk in Antwerps park: “Vrouwenlijven wekken blijkbaar minder reacties op”

Een beeld dat momenteel nog in opbouw is, zorgt nu al voor controverse en heel wat geshockeerde reacties bij bezoekers van het Middelheimmuseum. Niet de acrobatische pose van het beeld, maar de enorme erectie van de man is voor veel wandelaars een doorn in het oog. Het museum belooft om duidelijke aanwijzingen te plaatsen zodat museumbezoekers de acrobaat kunnen vermijden als ze dat willen.