Man geëlektrocuteerd in Kortrijk, stroompanne in de stad

Kortrijk -

In een gebouw van het voormalige Sint-Vincentius rusthuis in Kortrijk, net naast de Onze-Lieve-Vrouwkerk aan de Groeningestraat, is maandagavond een technieker zwaar verbrand geraakt. Dat gebeurde toen de man tijdens werken aan de hoogspanningscabine in de kelder van het gebouw in contact kwam met een stroomkabel. De man kreeg ter plaatse de dringendste zorgen en werd overgebracht naar het brandwondencentrum van het UZ Gent, hij zou intussen buiten levensgevaar zijn. Door het incident vielen 16 hoogspanningscabines uit waardoor de buurt tussen het Plein en de Grote Markt zonder stroom zat. Die stroompanne zou volgens de Stad Kortrijk mogelijk nog de hele avond duren.