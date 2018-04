Pro League roept Beerschot Wilrijk op om dringend stappen te ondernemen, De Wever reageert na rellen

Antwerps burgemeester Bart De Wever heeft gereageerd op de rellen die ontstonden na de derby tussen Beerschot Wilrijk en Antwerp. “Zware maatregelen nemen zoals toekomstige derby’s zonder publiek te laten spelen, willen we niet lichtzinnig doen. Dan tref je veel mensen die niets met de rellen te maken hebben. We zullen de situatie binnenkort evalueren”, klinkt het bij ATV. De Pro League roept Beerschot Wilrijk ook op om stappen te ondernemen tegen kwetsende spreekkoren tijdens de wedstrijd.

“De zwaarste maatregel die je kan nemen is om toekomstige derby’s te laten doorgaan zonder publiek. Dat zullen we nooit lichtzinnig doen, want dan tref je heel veel mensen die niets te maken hebben met de rellen. Dat kan alleen op basis van echte risico’s voor de openbare orde. De politie was dit weekend op alles voorzien en heeft in de mate van het mogelijke op de risico’s de kop in gedrukt. We zullen de situatie evalueren, maar niet zomaar lichtzinnig zware maatregelen nemen”, aldus Bart De Wever bij ATV.

Voetbalclub Beerschot-Wilrijk betreurt dat de gewone supporters het slachtoffer werden van het geweld van enkele hooligans. De club zal nu donderdag gesprekken voeren met supporters, en ook met de politie. Naargelang wat die gesprekken al dan niet opleveren, wil de club kijken naar eventuele sancties en een nultolerantie.

Anti-joodse gezangen

De Pro League roept Beerschot Wilrijk intussen op om dringend maatregelen te nemen naar aanleiding van feiten tijdens de wedstrijd. De Match Delegate had het in zijn verslag na de wedstrijd namelijk over anti-joodse gezangen en een spandoek. “De Pro League ziet zich genoodzaakt om het anti-discriminatieplan toe te passen”, zo laat het weten.

De Pro League is zich er van bewust dat de inbreuken gepleegd zijn door een absolute minderheid die in het stadion aanwezig was, maar vindt dat de feiten ernstig genoeg zijn om tot actie over te gaan. Het vraagt Beerschot Wilrijk om via haar mediakanalen te communiceren dat de club duidelijk en ondubbelzinnig stelling inneemt tegen de spreekkoren en acties en dat deze geen plaats hebben in en buiten het stadion.

Verder vraagt de Pro League ook dat KFCO Beerschot-Wilrijk het publiek herinnert aan de zero tolerance rond zulke spreekkoren en de sancties die gekoppeld zijn aan deze inbreuken. Daders worden geïdentificeerd en gesanctioneerd door de club, met stadionverboden van standaard 2 jaar. Daders worden verplicht om een vorming inzake racisme en discriminatie te volgen op de club, indien zij na één jaar vermindering van straf wensen.