Politie voorkomt vechtpartij op Koningin Astridplein

De politie heeft vanavond moeten ingrijpen op het Antwerpse Koningin Astridplein om een vechtpartij te voorkomen. “De politie kon onderscheppen hoe twee groepen hadden afgesproken om een vechtpartij te starten op het plein. Er werden meteen een politieploeg in burger en ook enkele agenten in uniform op afgestuurd”, legt woordvoerder Wouter Bruyns uit.

“De sfeer op het plein was inderdaad grimmig, maar er werd niet gevochten. De politie kon daarom een grondige identiteitscontrole uitvoeren. De twee groepen werden zo uit elkaar gehouden.” Maar op een gegeven moment kwam het toch tot een handgemeen. “Dat duurde maar even, de politie is er snel tussengekomen en kon de betrokkenen op afstand houden.”

Uiteindelijk werden er tien personen bestuurlijk aangehouden. Twee verdachten werden gerechtelijk aangehouden, omdat ze verboden wapens op zak hadden. Ondertussen is het terug kalm op het plein. “De politie blijft de situatie opvolgen”, aldus Bruyns.