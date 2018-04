Anderlecht-voorzitter Marc Coucke plots opvallend mild voor Van Holsbeeck en praat over troebele relatie met Bayat

Marc Coucke maakte vanavond zijn opwachting in het Waalse praatprogramma La Tribune. Daar sprak de Anderlecht-voorzitter over de troebele relatie met makelaar Mogi Bayat en de transfer van Leander Dendoncker en ging hij voor het eerst in op de ophefmakende tweet na de match tegen Genk. “Ik had het met Van Holsbeeck liever anders zien gebeuren.”

Over zijn ophefmakende tweet na de match tegen Genk

Na de met 2-1 verloren competitiematch tegen Racing Genk tweette Marc Coucke: “Wat we vreesden op 31 januari om middernacht..” Hoewel zijn naam niet vermeld werd, was het duidelijk dat die snoeiharde tweet gericht was aan voormalig sportief manager Herman Vanholsbeeck en zijn transferbeleid tijdens het laatste wintermercato. Coucke kwam in La Tribune voor het eerst daarop terug.

“Als we transfers doen op het einde van een transferperiode moeten we achteraf een team in evenwicht hebben”, zegt Coucke. “Maar door omstandigheden had Anderlecht te weinig aanvallers, te weinig verdedigers en te veel middenvelders. Dat noem ik geen evenwichtig team. Wat ik met die tweet wilde zeggen, is dat er ons in de play-offs met veel intense duels niet veel mag gebeuren of we zitten in de penarie. En dan zouden spelers moeten opstellen die misschien niet honderd procent zijn. Ik wilde daarmee ook een signaal uitzenden naar de fans, dat we het probleem wel kennen en de drie laatste matchen heb ik de supporters niet meer horen fluiten bij iedere foute pass bij Anderlecht.”

Over de vete met Herman Van Holsbeeck

Met de tweet werd nog maar eens duidelijk voor de buitenwereld hoe diep de vete is tussen Marc Coucke en Herman Van Holsbeeck. Maar de Oost-Vlaming was in het Waalse praatprogramma opvallend mild voor de voormalige sportief manager. “Van Holsbeeck heeft fantastische dingen gedaan tijdens zijn vijftien jaar in Anderlecht. Maar ik moet nu de beslissingen nemen en ik ben vanaf nu verantwoordelijk voor de toekomst van Anderlecht. Maar ik geef toe: ik had het met Van Holsbeeck liever anders zien gebeuren. Dit had mooier gekund.”

Over de troebele relatie met makelaar Mogi Bayat

Ook Mogi Bayat passeerde de revue, met wie Coucke eveneens een troebele relatie heeft. “We werken op een andere manier. We interesseren ons niet in de manager, maar vooral in de speler. We hebben nu al wel drie inkomende transfers gedaan met telkens een andere manager. Bayat heeft goede dingen gedaan en als er een speler vertrekt van wie hij de manager is, zullen we met hem op een normale manier praten.”

Over een transfer van Leander Dendoncker

Leander Dendoncker toonde tegen Charleroi met een assist en een doelpunt zijn uitstekende vorm van de afgelopen weken. Vorig jaar stond de centrale verdediger al dicht bij een transfer naar het buitenland, maar die ging toen niet door. Deze zomer mag hij wel vertrekken, volgens Coucke. “Dat hebben Luc Devroe en ik hem beloofd. Als er een correct bod komt, laten we hem gaan. Dat is goed voor de club en voor zijn kansen bij de Rode Duivels.”

Over de toekomst van Hein Vanhaezebrouck

De presentatoren van La Tribune wilde ook weten of Hein Vanhaezebrouck ook volgend jaar nog op de trainersstoel zit bij Anderlecht. Op die vraag antwoordde Coucke volmondig “ja”.

Over de Europese ambities

Coucke wil tijdens zijn ambtstermijn in het Astridpark paars-wit opnieuw naar de Europese subtop brengen. “Ik wil om de één of twee jaar Europees overwinteren en waarom niet eens een kwartfinale of een halve finale bereiken. Als Porto, Ajax of Salzburg dat kunnen, dan waarom wij niet?”

Over het budget van Anderlecht

Ook met het budget heeft Coucke grootste plannen. “Mijn project is om het clubbudget de komende vijf of tien jaar te verhogen met 50%. Een groot deel daarvan zal dan gaan naar de sportieve kant en vooral naar de jeugd.”

Over de VAR

Na de commotie van afgelopen weekend had ook Marc Coucke zijn mening over de videoref. “Het is nog maar het begin van het systeem. Ik ben ervan overtuigd dat we binnen vijf jaar toparbiters zullen hebben. De clubs investeren ook veel in de VAR. We willen dus wel dat het er is om de ref te helpen.”

“Tijdens een match heeft iedereen zijn mening. Maar na de match hoor ik vaak dat scheidsrechters voordeel geven aan een bepaald team. Dat moet stoppen. Alle refs hebben hetzelfde doel als de spelers: een goede match spelen.”