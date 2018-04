Juventus en Napoli spelen hun laatste twee wedstrijden op hetzelfde moment

Juventus en Napoli, de twee titelkandidaten in Italië, spelen hun laatste twee competitiewedstrijden op hetzelfde tijdstip. Dat heeft de Serie A maandag bekendgemaakt. De beslissing kwam er op vraag van Napoli.

Op zondag 13 mei om 20u45 neemt Napoli het in Genoa op tegen Sampdoria, terwijl Juventus op hetzelfde tijdstip op het veld van AS Roma speelt. Een week later, op de 38e en laatste speeldag, ontvangt Napoli Crotone om 20u45. Op hetzelfde moment speelt Juventus thuis tegen Hellas Verona.

Op drie speeldagen van het einde staat Napoli vier punten achter Juventus.