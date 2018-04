Italiaanse eilandengroep verbiedt plastic: boetes kunnen oplopen tot 500 euro

Verschillende Italiaanse eilanden verbieden het gebruik van plastic, in een ultieme poging om de vervuiling van de oceanen tegen te gaan. Het verbod start op 1 mei en wie zich er niet aanhoudt, kan een boete tot 500 euro krijgen.

Antonio Fentini, de burgemeester van Isole Tremiti, een Italiaanse eilandengroep gekend als de Tremitische eilanden in de Adriatische Zee voor de kust van Puglia, waarschuwt voor de nieuwe regel: iedereen die betrapt wordt met wegwerpplastic zal voortaan een boete van maximaal 500 euro onder de neus geschoven krijgen.

Plastic picknick

Het verbod is aanvankelijk bedoeld om de picknickers aan te manen; veel mensen gebruiken plastic picknickgerei op de stranden van de Italiaanse kust en laten het vervolgens rondslingeren. Een groot probleem, want zo belanden maar al te vaak plastic borden, bekers en bestek in de zee. Nadien zou het de bedoeling zijn om het verbod uit te breiden naar plastic flessen.

“Dag na dag zien we mensen onze zee verwoesten en daarom moesten we snel iets doen”, zei Fentini tegen de lokale krant La Repubblica. Zijn besluit komt er nadat wetenschappers de wateren van het natuurreservaat waarin Isole Tremini zit uitvoerig onderzochten. Uit het onderzoek blijkt dat er een extreem hoog niveau aan microplastics is, dat zijn stukjes plastic met een diameter van minder dan 5 mm.

Schadelijke chemicaliën

Microplastics worden als bijzonder schadelijk beschouwd voor het leven in zee, ze kunnen immers gemakkelijk in grote hoeveelheden worden ingenomen waardoor vissen worden blootgesteld aan schadelijke chemicaliën.

“Ik roep de burgemeesters van alle eilanden en kustgebieden op om dit voorbeeld te volgen”, roept Fentini nog op. “Laten we allemaal proberen iets goeds te doen voor onze planeet.”

90% plastic

Italië werd in 2011 een van de eerste landen in Europa die het gebruik van plastic draagtassen volledig verbood en met een biologisch afbreekbaar alternatief op de proppen kwam. Ook Frankrijk heeft een wetgeving goedgekeurd die eenmalig gebruik van kunststof verbiedt vanaf 2020, de grote Britse detailhandelaren mikken op 2025.

Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat meer dan 90 procent van het zwerfvuil in de Middellandse Zee of op de bodem gemaakt is van plastic.