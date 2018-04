Reviewcommissie roept Schouterden (Eupen) en Ardaiz (Antwerp) op het matje

Brussel - De Reviewcommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag beslist Nils Schouterden (KAS Eupen) en Joaquin Ardaiz (FC Antwerp) op basis van de tv-beelden van de zesde speeldag in play-off 2B te laten vervolgen door het Bondsparket.

In de thuiswedstrijd tegen Lokeren (0-2) kreeg Nils Schouterden twee minuten na zijn invalbeurt in de 62e minuut meteen een gele kaart, maar volgens de Reviewcommissie had die ingreep rood verdiend.

In de Antwerpse derby op het veld van Beerschot Wilrijk plantte Antwerp-aanvaller Ardaiz zijn studs op de kuit van Jimmy De Jonghe. Scheidsrechter Bart Vertenten hield de kaarten op zak, maar door de tussenkomst van de Reviewcommissie krijgt de fase alsnog een disciplinair staartje.

Beide spelers moeten zich volgende week dinsdag (8 april) voor de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) gaan verantwoorden.

Uit Kortrijk - Lierse in play-off 2A werden twee fases onder de loep genomen. Anthony Van Loo en Stijn De Smet ontsnappen aan de vervolging.