Vertonghen ziet kopbal stranden op de paal, maar Tottenham boekt simpele zege

Tottenham staat steviger vierde na een simpele thuiszege tegen Watford. Dele scoorde na een kwartier de openingsgoal, in de tweede helft legde Harry Kane de 2-0 eindstand vast. Rode Duivel Jan Vertongen had ook bijna zijn goaltje meegepikt, maar de paal stond in de weg.

Bij Tottenham begonnen Mousa Dembélé en Jan Vertonghen en de twee Rode Duivels zagen na zestien minuten ploegmaat Dele Alli de 1-0 scoren na een fout van Watford-doelman Karnezis. Na de pauze verdubbelde Harry Kane de score tot 2-0. Dat werd ook ineens de eindstand, want de nummer dertien uit de Premier League kon de Spurs weinig in de weg leggen.

Het werd nog bijna 3-0 via Jan Vertonghen, maar onze landgenoot zag zijn kopbal stranden op de paal. Even later gaf hij ook nog een assist op Kane, maar dat doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel.

Dankzij de zege staat Tottenham steviger in de top vier. De voorsprong op Chelsea bedraagt nu vijf punten. De Spurs staan ook op slechts één punt van de derde plek van Liverpool.