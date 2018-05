Jongens laten hun haar en baard staan, terwijl Eddy Merckx net verdient aan het scheermesje

Vandaag is het vijftig jaar geleden dat de fameuze revolutiemaand Mei ‘68 losbarstte. De maand van de grote sloop. Kerk, gezin, economie, onderwijs... Het moest allemaal tegen de vlakte. Overal kwamen studenten op straat die het oude bestel omver schreeuwden. Al snel kregen ze steun van de arbeiders en dan lag alles plat. Het begon in Frankrijk en sloeg over naar Spanje, Griekenland, Duitsland en Tsjecho-Slowakije. Ook Vlaanderen deed ferm mee. Reporter Paul Demeyer dook in de Nieuwsbladen van mei 1968 en hervertelt drie weken lang die magische meimaand.