Dit stond in de kranten van mei ‘68: studenten laten Ronde van Spanje ontploffen. Letterlijk

De Ronde van Spanje belooft in 1968 een spannende strijd te worden tussen de Italiaan Felice Gimondi en de Nederlander Jan Janssen. Maar op 10 mei beschrijft Het Nieuwsblad hoe de Vuelta het decor wordt van een studentenstrijd. Studenten gooien letterlijk een bom. Op weg naar de aankomst in Pamplona scheurt een dynamietontploffing het wegdek open. De Nieuwsblad-verslaggever is compleet van de kaart.