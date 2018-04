Politie zoekt naar peuter die 36 jaar geleden vermist raakte tijdens winkeluitje met haar moeder

De Duitse militaire politie is (opnieuw) op zoek naar Katrice Lee, een Britse vrouw die 36 jaar geleden verdween. Toen was ze een peuter van net twee jaar oud. Het nieuw forensisch onderzoek op de oevers van de rivier de Alme in de Duitse stad Paderborn kan nieuw lichten werpen op de zaak.

Katrice Lee verdween op 28 november 1981 uit het NAAFI-winkelcentrum in Schloss Neuhaus, dicht bij de militaire basis waar haar vader was gestationeerd voor het leger. Ze werd die dag twee jaar oud en was aan het winkelen met haar moeder Sharon. “Ze was plots weg, het was een kwestie van seconden”, zegt de nu 64-jarige Sharon.

Tot op vandaag blijft de zaak, die huiveringwekkende overeenkomsten vertoont het BBC-drama ‘The Missing’, onopgelost. Ondanks een enorme zoektocht die destijds door de Koninklijke Militaire Politie werd ondernomen (RMP) - en dat in samenwerking met de Duitse politie, de Britse troepen en een heleboel vrijwilligers - liep elk spoor dood.

Heranalyse bewijsmateriaal

De zaak werd in 2000 heropend en leidde tot de arrestatie van een ex-soldaat, maar hij werd zonder aanklacht vrijgelaten. In 2012 doken opnieuw vragen op rond de zaak toen de leidinggevenden van de Royal Military Police toegaven dat ze tijdens het eerste onderzoek fouten hadden gemaakt. De RMP heeft nu, in 2018, aangekondigd dat het opnieuw graafwerkzaamheden zal uitvoeren aan de oevers van de rivier de Alme, in de Duitse stad Paderborner. De rivier bleek pas na de heranalyse van verzameld bewijsmateriaal uit het oorspronkelijke onderzoek op te vallen als een mogelijk interessante plek.

“Bijna 37 jaar geleden werden we lid van een exclusieve club, een waar we niet om vroegen”, vertelt Sharon aan The Sun. “We werden ouders van een vermiste dochter. En ik zou heel graag dat lidmaatschap willen intrekken.”

Moeder Sharon en de oudere zus van Katrice. Foto: BELGAIMAGE

Vijf weken dubbel gevoel

Hoofdonderzoeksofficier Richard O’Leary van de RMP zei: “Een team van militairen en civiele forensische deskundigen zullen een gedetailleerde opgraving van de site uitvoeren, die ongeveer vijf weken zal duren. Het doel van het onderzoek is om bewijs te vinden dat licht kan werpen op wat er met Katrice is gebeurd.”

“De komende vijf weken voelen als een tweesnijdend zwaard voor ons als gezin”, legt Sharon uit. “We willen nog steeds wanhopig dat Katrice wordt gevonden. Anderzijds wetenwe ook dat als er iets wordt ontdekt tijdens deze zoektocht, het waarschijnlijk betekent dat het leven van mijn dochter is beëindigd in vreselijke omstandigheden.”

Groene auto

O’Leary verspreidde opnieuw een opsporingsbericht naar een man die op de dag van de verdwijning gezien werd met een peuter die aan de beschrijvingen voldoet van Katrice. Hij plaatste het kind in een groene wagen. “Een dag na de verdwijning van Katrice werd ook een groene auto op de rivieroevers gespot”, aldus het hoofd van het onderzoek. “Het kan wel of niet dezelfde auto zijn, maar we zoeken alle mogelijke informatie om deze auto te identificeren.”

Iedereen uit het gebied rond Paderborn die destijds zo’n auto bezat, wordt gevraagd om de politie te benaderen, zodat deze kan worden uitgesloten van het onderzoek.

De peuter was twee toen ze verdween. Is ze vandaag nog in leven? Foto: Solent News & Photo Agency

Nog steeds in leven?

Toch blijft de mogelijkheid bestaan ​​dat Katrice nog steeds leeft. Dat ze wel degelijk is ontvoerd en nadien werd grootgebracht door haar kidnapper. Volgens de speurders is dat perfect mogelijk omdat een kleine peuter amper herinneringen heeft aan haar nog jongere levensjaren.

Katrice werd geboren met een kenmerkende aandoening aan haar linkeroog, waarvoor twee medische handelingen nodig waren om het ooglid te corrigeren. Er werd dan ook een mogelijk profiel van Katrice gemaakt, vertrekkend uit dat kenmerk. De Britse vrouw zou nu 38 jaar oud zijn. “Wie denkt iemand te kennen die er zo uitziet, of denkt dat ze Katrice zelf kunnen zijn, dan moedigen we die aan om naar voren te komen.”

Katrice’s vader, de nu 68-jarige Richard, had vanaf het begin kritiek op het onderzoek naar zijn dochter. Hij zei dat de grenswachters tijdens het eerste onderzoek niet meteen op de hoogte werden gesteld toen Katrice verdween, dat de verklaringen van winkelmedewerkers pas zes weken later werden afgenomen en dat informatie over de oogaandoening niet bekend werd gemaakt.

De man voelde zich pas gehoord na een gesprek met de minister van Defensie Gavin Williamson eerder dit jaar. “Hopelijk kunnen we de problemen oplossen en eindelijk ontdekken waar mijn dochter is”, aldus Richard.