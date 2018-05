Voormalige nummer drie van Vaticaan moet voor rechtbank verschijnen wegens misbruik

De 76-jarige George Pell was vroeger aartsbisschop in Melbourne en Sydney. Foto: EPA-EFE

De Australische kardinaal George Pell (76), de voormalige nummer drie van het Vaticaan, zal terecht moeten staan voor meerdere aanklachten in verband met seksueel misbruik. Dat heeft een rechter in Melbourne dinsdag beslist.

Volgens rechter Belinda Wallington zijn er genoeg bewijzen tegen Pell om de zaak voor de rechtbank te brengen. Ze nam haar besluit na vier weken van getuigenissen door vermoedelijke slachtoffers, die onderworpen werden aan een spervuur van vragen van de verdediging.

Wat de kardinaal precies ten laste wordt gelegd en het exacte aantal aanklachten is niet bekendgemaakt. Niet alle aanklachten tegen Pell werden weerhouden. Zelf ontkent Pell alle beschuldigingen.

De 76-jarige geestelijke was vroeger aartsbisschop in Melbourne en Sydney. Als financieel verantwoordelijke van het Vaticaan was Pell tot dusver de officieuze nummer drie van de Heilige Stoel. Wegens de beschuldigingen dat hij zich als jonge priester en later ook als aartsbisschop in zijn geboorteland aan jongens zou hebben vergrepen, liet hij zich eind juni met vakantie sturen.