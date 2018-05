Zware brand legt schrijnwerkerij in de as

Lier -

Een hevige brand heeft maandagnacht schrijnwerkerij Ceulemans in de Industriestraat in Lier in de as gelegd. Niemand raakte gewond maar de schade is enorm. Toen de brand werd opgemerkt sloegen de vlammen al metershoog uit de loods. De brandweer kon vermijden dat het vuur oversloeg naar aanpalende bedrijven en een woning.