EU, Canada en Mexico krijgen maand langer respijt voor Amerikaanse importheffingen

De Amerikaanse president Donald Trump verlengt de vrijstelling van de importheffingen op staal en aluminium voor de Europese Unie, Canada en Mexico met een maand. Dat bevestigde het Witte Huis maandagavond, ruim drie uur voor het verstrijken van de uitzonderingsmaatregel.

Vanaf 23 maart zijn in de Verenigde Staten heffingen van 25 procent op ingevoerd staal en 10 procent op ingevoerd aluminium van kracht. De EU, Australië, Argentinië, Brazilië en buurlanden Canada en Mexico bedongen echter een tijdelijke vrijstelling tot 1 mei.

Voor de EU, Canada en Mexico verlengen de Amerikanen die vrijstelling nu tot 1 juni, in afwachting van een definitief besluit. Met Australië, Argentinië en Brazilië bereikten de VS principeovereenkomsten over een permanente deal in verband met de invoerheffingen, waar in de komende dertig dagen de laatste hand aan wordt gelegd.

Met Zuid-Korea is een vrijstelling opgenomen in het handelsakkoord tussen beide landen.