“Ik viel flauw en plots lag hij op mij”: 103 Uber-chauffeurs aangeklaagd voor verkrachting in VS

Minstens 103 Uber-chauffeurs in de Verenigde Staten zijn de voorbije vier jaar beschuldigd van seksueel misbruik of verkrachting. Zeker 31 van hen liepen daar al een veroordeling voor op, vernam CNN.

In november werd John David Sanchez (54) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 80 jaar. De man was dan ook niet bepaald een engeltje. Na een avondje cocktails drinken met vriendinnen in San Diego stapte een vrouw in zijn Uber om terug te keren naar huis. Omdat ze heel dronken was, vroeg ze hem om even te stoppen zodat ze kon overgeven. Daarna viel ze in slaap, zei ze zelf, maar toen ze weer bijkwam zat de chauffeur bovenop haar en verkrachtte hij haar vlakbij haar huis.

De vrouw kon ontsnappen en belde de hulpdiensten, die tijdens een huiszoeking bij Sanchez nog veel meer bezwarend materiaal vonden op zijn computer. Er stonden een hoop filmpjes op van verkrachtingen en van misbruik van tieners in de voorbije jaren. Uiteindelijk werd hij beschuldigd en veroordeeld voor 34 feiten, waaronder de aanranding van minstens 9 andere vrouwen en kinderen. Veel van zijn slachtoffers waren eerst gedrogeerd door de man, zo bleek.

103 chauffeurs

Uit onderzoek van de Amerikaanse omroep CNN blijkt dat Sanchez geen alleenstaand gevoel is. Hij is maar een van de minstens 103 Uber-chauffeurs in de VS die beschuldigd werden of worden van seksuele aanranding, verkrachting en misbruik van hun passagiers. Er werden al zeker 31 bestuurders veroordeeld voor misdrijven van die aard.

“Hoeveel nog?”

Zo is er de zaak van de een vrouw uit Miami, die haar kinderen bij haar grootmoeder had gelaten om een avondje te gaan stappen met een vriendin. Tijdens de Uber-rit naar huis viel ze naar eigen zeggen flauw. Toen ze de volgende ochtend weer wakker werd, lagen haar broek en ondergoed op de grond. De bestuurder zou haar de flat binnengedragen hebben en haar daarna verkracht hebben. “Hoeveel mensen moeten nog misbruikt worden voor er iets aan gedaan wordt”, vraagt ze zich af bij CNN.

De bestuurder zou de politie gezegd hebben dat hij wist dat het slachtoffers gedronken had en dat het verkeerd was wat hij deed. Hij pleitte dan ook schuldig en wacht nu op zijn vonnis.

In Long Beach, Californië, zegt een vrouw in 2016 in slaap gevallen te zijn in een Uber. Toen ze wakker werd, was de 47-jarige bestuurder haar aan het verkrachten. Hij werd een dag later opgepakt, maar meent dat de seks met onderlinge toestemming was, waardoor er geen strafzaak tegen hem is gekomen. De vrouw heeft wel een klacht ingediend tegen Uber. “Je denkt niet dat zoiets bij jou zal gebeuren”, zegt ze. “Ik schaam me nog altijd, maar ik ben het beu om te zwijgen.”

Oplossing zoeken

De taxidienst Uber bestaat sinds 2010 en pakt graag uit met de slogan “ieders privéchauffeur”. Of nog: “altijd een veilige rit naar huis”. Vooral die laatste wordt flink in twijfel getrokken door de onthullingen. Het bedrijf benadrukt dat het de problemen serieus neemt en postte vorige week nog een preventievideo rond seksuele aanranding op haar website om bestuurders en passagiers te informeren. Het gaat ook 50 bijeenkomsten organiseren met bestuurders, advocaten, regeringsleden en passagiers om over het probleem te praten. Die plannen zijn er gekomen nadat CNN Uber gecontacteerd had, aldus de zender.

“Seksuele aanranding uit de wereld helpen is een nieuwe prioriteit voor ons”, zegt CEO Dara Khosrowshai. “En dat zal het wel voor een paar jaar blijven.” In een persmededeling voegde een woordvoerder van het bedrijf er nog wat aan toe. “Dit is maar een begin, we gaan veel meer doen. Seksuele aanranding is een gruwelijk misdrijf dat nergens een plaats heeft. We zijn er niet immuun aan, maar willen wel mee een oplossing zoeken om het voor eeuwig een halt toe te roepen.”

Het bedrijf weigerde cijfers te geven van het aantal strafklachten.