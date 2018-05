Tientallen eieren van Brugse zwanen gestolen, dader(s) spoorloos

Brugge - Aan de Ezelpoort in Brugge zijn maandagmiddag tientallen zwaneneieren gestolen uit vijf broednesten. Een flinke tegenvaller voor de stad, want het wilde dit jaar net het aantal zwanen op te krikken. Van de dader is voorlopig geen spoor.

De Brugse zwanen zijn een van de symbolen van de stad Brugge en staan wellicht in zowat elk Japans reisalbum. “Toeristen proberen vaak vlakbij te geraken om een foto te nemen”, zei schepen van Groen Philip Pierins (SP.A) eerder al. Ook omdat er zoveel passage is van auto’s, fietsers en voetgangers werd midden april beslist om tijdens de broedtijd elk zwanennest aan de gracht ’t Stil Ende af te schermen met rietmatten, om de moeders in spe stress te besparen. “Telkens als we een nest vinden, plaatsen we er rietmatten voor. En het werkt: de zwanen zijn nu veel rustiger dan voordien.”

Het stadsbestuur hoopte met de maatregel het aantal zwanen op te krikken. Door een geval van vogelgriep werd begin vorig jaar in het hele land de ophokplicht afgeroepen, en dus moesten ook de Brugse zwanen twee maanden in quarantaine. “Hun bioritme was daardoor volledig ontregeld. Toen we de dieren mochten vrijlaten, was de bronsttijd eigenlijk al voorbij. Het werd dan ook een magere broed­periode. In plaats van 20 à 30 kuikens zoals gewoonlijk, kon je ze vorig jaar op één hand tellen”, zei schepen Pierins eerder deze maand. “Deze broedperiode telt dus voor twee.”

Diefstal

Het maakt het allemaal des te pijnlijker dat maandag tientallen zwaneneieren gestolen werden uit vijf broednesten aan de Ezelpoort. “Het is nog niet duidelijk hoeveel het er precies zijn”, zegt Heidi Demeyer van de Brugse Groendienst in Krant van West-Vlaanderen. “Maar één nest bevat vijf à acht eieren. We zullen dus veel minder nieuwe zwanen kunnen grootbrengen dan voorzien. Gelukkig hebben we toch nog één nestje met een paar eieren.”

De politie werd op de hoogte gebracht van de diefstal, maar voorlopig is het nog erg onduidelijk wie de dader of daders zijn. “We willen een oproep doen aan de buurtbewoners of voorbijgangers die iets vreemds zouden hebben opgemerkt om ons op de hoogte te brengen. Momenteel tasten we in het duister en is elke tip dus welkom”, zegt Demeyer.

Een jaar geleden werden ook al eieren gestolen in Brugge. De dader werd toen niet gevat. “Volgens ons gaat het om een professionele kweker die de eieren gestolen heeft om de zwanen later te verhandelen. Het kan dezelfde dader als vorig jaar zijn. Maar we zijn er dus niet zeker van.”